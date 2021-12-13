Вакцинацию против COVID-19 и сезонного гриппа прошли жители отдаленных населенных пунктов Ловозерского района

Для обеспечения доступности вакцинации против COVID-19 и сезонного гриппа для жителей отдаленных населенных пунктов Ловозерского района, главный врач Ловозерской ЦРБ Владимир Маслак вместе со специалистами больницы посетили сёла Каневку и Сосновку для вакцинации населения по месту жительства.

Вылет бригады медицинских работников состоялся 9 декабря на вертолёте, несмотря на сложные погодные условия. Вакцинацию прошли 33 человека в селе Каневке и 13 человек – в селе Сосновке, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430744/#&gid=1&pid=1