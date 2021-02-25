Вакцинацию против COVID-19 прошли около 20 тысяч жителей нашего региона

В Мурманской области продолжается вакцинация населения против COVID-19. В 18 муниципалитетах Мурманской области силами 12 медицинских организаций, подведомственных Минздраву, организована работа 24 прививочных бригад.

Всего нарастающим итогом в область поступило более 30 тысяч доз вакцины, привито около 20 тысяч жителей Кольского полуострова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в первую очередь вакцинации подлежат сотрудники медицинских учреждений, работники сферы образования и социальных служб. Также в приоритете граждане в возрасте 65 лет и более, лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями и другие категории, которые предусмотрены Национальным календарем профилактических прививок.

В любой из прививочных пунктов можно записаться через сайт «Госуслуги» (через баннер «Защитите себя и своих близких») и региональный портал записи.