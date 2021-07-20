Вакцинировать детей однозначно готовы 12% отцов и только 3% матерей

На днях глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса «Спутником V» должна начаться до 20 сентября. Однако пока привить своего ребёнка однозначно готовы лишь 8% россиян. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны.

Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причём 37% однозначно не готовы, ещё 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины.

Однозначно готовы сделать прививку своему ребёнку лишь 8% родителей подростков, ещё 23% склоняются к этому решению. Такую позицию они объясняют желанием защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами, от опасного заболевания.

Россиян, полностью и скорее готовых вакцинировать своего ребёнка, закономерно больше среди тех, кто сам привился от COVID-19 (47% против 17% среди непривитых). Отцы о готовности к вакцинации своих детей-подростков заявляют значительно чаще матерей (36% против 24%).