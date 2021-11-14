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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.21 17:00

Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелётов — 9%

Каждый второй россиян не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры всё же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны 8% непривитых, на самолёте — 9%. Такие результаты получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На этой неделе о возможном введении системы QR-кодов в поездах и самолётах сообщило сразу несколько авторитетных изданий. По их сведениям, путешествовать на авиа- и железнодорожном транспорте смогут только те, кто вакцинирован от коронавируса или переболел им и/или имеет антитела. В том, что в сложившейся эпидемиологической обстановке такие меры необходимы, убеждены 27% россиян. Ещё 2% считают, что QR-коды следует ввести лишь в самолётах, 1% — лишь в поездах. По их мнению, таким образом можно сдержать распространение COVID-19 и «заставить антиваксеров задуматься о прививке». Отрицают необходимость проверки QR-кодов 54% опрошенных. В качестве основного аргумента они упоминают конституционное право граждан на свободу передвижения, а также предполагают неудобства в связи со скорым наступлением традиционного сезона путешествий — новогодних каникул. Затруднились оценить необходимость столь жестких ограничений 16% россиян.

Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в 5 раз больше среди вакцинированных, чем среди не вакцинированных от коронавируса респондентов (45% против 9%). Кроме того, чаще других такие меры одобряют россияне моложе 34 лет (30%). Убежденных противников жёстких ограничений в самолётах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от COVID-19 (73%).

Впрочем, подобные меры едва ли кардинально изменят темпы вакцинации. По данным «SuperJob», вакцинироваться ради поездок на поездах готовы 8% непривитых россиян, ради перелётов — 9%: сделать укол они согласны только в том случае, если это станет единственной возможностью пользоваться этими видами транспорта. 12% опрошенных сообщили, что и без того планируют привиться, 2 из 3 — что в любом случае не будут вакцинироваться.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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