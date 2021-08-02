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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 13:30

Вакцину от COVID-19 получили свыше 178 тысяч северян

Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся по-прежнему напряжённой, но с тенденцией к стабилизации, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 оборудовано 1402 места в стационаре, из них 999 коек с кислородом, в том числе 116 оснащены аппаратами ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет более 20%. Догоспитальный этап помощи пациентам с коронавирусом оказывают 23 бригады скорой медицинской помощи и 20 патронажных амбулаторных бригад.

«Продолжаем обеспечивать бесплатными препаратами пациентов как с коронавирусной инфекцией, так и с ОРВИ. Нарастающим итогом за счёт средств областного бюджета обеспечены уже почти 58 тысяч пациентов, дополнительно за счёт средств федерального бюджета – без малого 31 тысяча пациентов с COVID-19», – отметил Дмитрий Панычев.

Также в регионе поддерживается неснижаемый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов.

«Охват тестированием по-прежнему остаётся высоким. Всего в области проведено уже более 1 млн 108 тысяч ПЦР-исследований, с помощью СМС-информирования результаты теста получили более 295 тысяч человек», – добавил министр.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в Мурманской области прививочную кампанию обеспечивают 47 бригад, 35 из них – это прививочные бригады 12 подведомственных региональному Минздраву медорганизаций. Напомним, в Мурманске ежедневно с 10.00 до 21.00 работает мобильный пункт вакцинации в Ледовом дворце. Пациенты принимаются без записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. На прошлой неделе в Ледовом привито около 2 тысяч северян.

Дмитрий Панычев подчеркнул, что всего в регионе вакцину получили свыше 178 тысяч человек (более 51% от плана). Также через ЕПГУ и региональный медицинский портал на прививку записаны более 46 тысяч жителей области.

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