«Вакуумные пылесосы» торгового порта помогают наводить чистоту на улицах города-героя

В минувшую субботу в Мурманске прошёл городской субботник. Как сообщили организаторы, на весеннюю уборку улиц, скверов и дворов вышли около четырёх тысяч жителей. К акции также присоединились крупные предприятия, в том числе, АО «Мурманский морской торговый порт». На улицах областного центра вновь работали мобильные вакуумные погрузчики для того, чтобы помочь работникам муниципальных служб в уборке территории города после зимы.

«Предприятие ежегодно выделяет в помощь коммунальным службам самую современную технику. Это высокоэффективные и производительные машины. Они работают по согласованному с администрацией города маршруту. Помощь оказывается комплексно и включает очистку дорожного полотна, сбор высыпанного за зимний период песка, транспортировку и выгрузку собранного материала на специально оборудованную площадку», - сказал главный инженер - технический директор АО «Мурманский морской торговый порт» Игорь Кузнецовский.

Напомним, мобильный вакуумные погрузчики «Centurion LN1012» являются одними из лучших в своем классе и предназначены для уборки дорог и технологических проездов. Их ещё называют «вакуумными пылесосами». Такое название они получили благодаря способности при работе создавать внутри специального бункера высокоразреженный вакуум. Машина способна убирать с дорожного полотна не только песок, но и увлажненный грунт, а также небольшие камни. Погрузчики были приняты в эксплуатацию мурманскими портовиками в рамках экологической программы предприятия и доказали свою эффективность.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251716%2Fwall-149919532_3194