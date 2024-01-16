Валентин Колинько - фотограф Крайнего Севера

Прошло чуть больше трёх лет с того момента, как Валентин Колинько, дефектоскопист 4 разряда «КолАЭР», член отделения ППО АО «АЭР» в городе Полярные Зори, стал волонтёром Кандалакшского государственного заповедника. За это время было сделано множество уникальных кадров, признанных учёными и фотографами. Редкие Краснокнижные животные и птицы украшают выставки городов по всей стране и научные статьи различных журналов.

Собрав лучшие свои работы Валентин при поддержке ОА «Атомэнергоремонт» создал экспозицию, которая была одобрена Министерством природных ресурсов, и опубликована в Государственном Дарвиновском музее города Москва. Выставка была посвящена естествознанию и проблемам защиты окружающей среды и живой природы. Полюбоваться работами нашего коллеги за все время проведения выставки пришли более 160 тысяч человек.

«На данный момент прошедшая выставка моих работ в Государственном Дарвиновском музее является моим главным достижением как фотографа любителя. Я очень рад тому, что вношу посильный вклад в дело охраны окружающей среды и защиты Краснокнижных животных и птиц. Впереди у меня много планов и направлений для работы. Самое главное, что ещё очень много желания и сил помогать природе, быть волонтёром», - поделился мыслями на будущее Валентин Колинько.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», за время своей деятельности Валентин сделал огромное количество снимков живой природы, многие из которых используются для научных статей, наглядного пособия обитателей Кандалакшского заповедника, оформления журналов, а также принимают участие в международных конкурсах и выставках.

«Мои работы демонстрируются, от Кандалакшского заповедника, во многих регионах нашей Родины, а отснятые мной видеоматериалы включают в просветительские рубрики. Несколько раз меня приглашали на уроки в общеобразовательные школы, где я рассказывал интересные факты из жизни героев своих фотографий и правила фотосъёмки. Я искренне надеюсь, что мой труд поможет подрастающему поколению бережнее относиться к природе, научит проявлять заботу о животных и конечно же узнать о разнообразии флоры и фауны Кольского Заполярья», - рассказал Валентин Колинько.

Красота и разнообразие обитателей островов до глубины души поразили начинающего фотографа и с тех пор интернет-сайт и выставки Кандалакшского заповедника украшены фотографиями Валентина.

«Впоследствии я неоднократно отправлялся в экспедиции с научными сотрудниками и егерями в различные уголки заповедника, расположенные на берегах Белого и Баренцева морей. Каждый раз привозил множество снимков, которые становились материалом для выставок. Однажды довелось выбраться на совместную съёмку с известным фотографом-анималистом Алексеем Осокиным на Айновы острова, где гнездится редкий вид, обитающий в наших местах - атлантический тупик. Позже Алексей вручил мне официальное удостоверение от том, что я являюсь фотографом дикой природы, а ещё через некоторое время, по почте, пришло оповещение от Русского Географического Общества о том, что я принят в их ряды! Для меня это огромное достижение и факт того, что мои работы признают профессионалы», - поделился впечатлениями талантливый фотограф.

Летом 2023 года Валентин принял участие в экологической экспедиции в Ненецкий автономный округ, организованной в рамках проекта «Чистая Арктика», осуществляемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, при поддержке генеральных партнеров ГК «Росатом» и «Норникель». Местом проведения мероприятия был вахтовый поселок Варандей, который требовалось очистить от скопившегося за долгие годы металлолома и строительного мусора. На протяжении двух недель участники экспедиции сортировали и вывозили мусор, годами загрязняющий природу Арктических районов России.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».