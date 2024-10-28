Валентин Тимофеев поделится мастерством лепки глиняной Кожлянской игрушки

В главном здании Мурманского областного художественного музея 3 и 4 ноября состоится знакомство гостей музея с мастером V Межрегионального фестиваля народной игрушки России из Курска.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Валентин Алексеевич Тимофеев более 25 лет лепит и прославляет глиняную Кожлянскую игрушку по всей России. Промысел популяризирует и его жена Лилия - внучка знаменитой мастерицы Ольги Дериглазовой.

Сюжеты Кожли разнообразны. Часты игрушки в виде животных - конь, медведь, баран, уточка, петушок. Встречаются и игрушки в образе людей - барыни, всадники, парочки.

Игрушки Валентина Тимофеева не раз украшали Курскую Коренскую ярмарку, представлялись на Всероссийском фестивале «Игрушка-говорушка» в Воронеже, Всероссийской выставке народного искусства «Живой источник» в Москве, Межрегиональном фестивале событийного туризма «Кожлянская игрушка встречает друзей», побывали в Туле, Липецке, Мурманске и т.д.

3 и 4 ноября Валентин Алексеевич примет участие в выставке-ярмарке, в рамках V Межрегионального фестиваля народной игрушки России: 3 ноября - с 17.30 до 23.00 и 4 ноября - с 11.00 до 17.00.

Расписание обучающих мастер-классов можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-11742142_22798

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267117%2Falbum-11742142_00%2Frev