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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.23 17:20

Валентина Гунина стала чемпионкой мира по шахматам

Сегодня в Самарканде завершился чемпионат мира по шахматам в дисциплинах «блиц» и «рапид». Соревнования собрали лучших шахматистов мира. Мурманчанка Валентина Гунина одержала победу в дисциплине «блиц» и стала чемпионкой мира по шахматам.

«Валентина Гунина сделала великолепный подарок к Новому году всем российским любителям шахмат и, конечно же, самой себе, выиграв титул чемпионки мира по блицу», – отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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