Приказом директора ФССП России подполковник внутренней службы Валерий Берняцкий назначен главным судебным приставом Мурманской области. С апреля текущего года исполнял обязанности руководителя регионального Управления ФССП России.

Напомним, что в Мурманскую область Берняцкий Валерий Владимирович приехал из Республики Хакасия, где был заместителем руководителя Управления ФССП России по Республике Хакасия.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, Берняцкий Валерий Владимирович родился 19 апреля 1970 года. В 1999 году окончил Красноярский государственный аграрный университет. В 2003 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления.

С 1988 по 1991 годы проходил срочную службу в МЧПВ КГБ СССР. С 1999 года в Службе судебных приставов. Прошел служебный путь от судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов до заместителя главного судебного пристава Республики Хакасия.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.