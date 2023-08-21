Валерий Киреев представит оценки по потребности в судоремонте в Мурманской области на конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие»

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС») проводит 22-23 ноября текущего года отраслевую научно-техническую конференцию «Новые технологии в судостроении» (НТС - 2023) с целью обсуждения вопросов, связанных с отечественными разработками в области создания и внедрения современных технологий и оборудования для строительства судов и кораблей.

А в преддверии этого мероприятия вопросы потребности в развитии российских судоремонтных мощностей и перспективы развития судоремонта в обеспечение работы Северного морского пути (СМП) 26 сентября оценит в ходе II конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие» заместитель генерального директора — директор ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС» Валерий Киреев.

В своём докладе он оценит потребность РФ в морских транспортных судах и особо выделит проблемы работы морского флота в северном регионе. Докладчик представит оценки института по потребности в судоремонте в Мурманской области и затронет вопрос технического обеспечения эксплуатации судов на Севморпути.

Кроме того, глава проектного института расскажет об обеспеченности технологическим оборудованием новых судоремонтных мощностей в условиях санкций.

ПФ «Союзпроектверфь» является генеральной проектной организацией судостроительной отрасли, осуществляет комплексное проектирование судостроительных и судоремонтных предприятий, гидротехнических сооружений, предприятий судового машиностроения и морского приборостроения, включая создание проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий и производств.