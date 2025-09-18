Валерий Непомнящий: для развития футбола в Мурманске нужен запрос людей и манежи

Бывший главный тренер сборной Камеруна и молодёжной команды «Томь» Валерий Непомнящий в беседе с журналистом «РБ Спорт» Алексеем Хасановым высказался о развитии футбола в Мурманске.

— На севере люди мечтают, чтобы была футбольная команда. Когда я работал во Второй лиге, люди там приходили на стадион, который вмещал 12 тысяч человек, и болели. В Мурманске тяжёлые климатические условия, но развитие футбола в этом регионе зависит от запроса людей. Например, в Воронеже обожают футбол, в Тамбове его вообще нет. Люди в Мурманске должны любить футбол, чтобы там появился стабильный футбольный клуб.

— Что нужно ещё сделать, чтобы футбол в Мурманске развивался?

— Нужны манежи, но это политический вопрос. У нас не так много частных инвесторов, которые готовы построить манеж. Например, в Барнауле он есть, так как там развивается футбольный клуб «Темп». Если государство позаботится, то в Мурманской области появятся манежи, — сказал Непомнящий.

Напомним, мурманский «Север» выступает в третьем футбольном дивизионе России и занимает первое место в турнирной таблице после 10 туров.