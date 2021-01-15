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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.21 10:30

Валюта реагирует на COVID-19

Стоимость нефти в пятницу утром снижается, инвесторы опасаются влияния роста случаев COVID и вызванных этим локдаунов на спрос на этот ресурс, свидетельствуют данные торгов.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчёте организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID также непростая. Как сообщает агентство «Рейтер», Китай в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем 10 месяцев. В США же накануне было выявлено почти 233 тысячи новых случаев, скончалось 3,8 тысячи человек.

«Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен», - отмечает старший рыночный аналитик «Oanda» Эдвард Мойя, которого цитирует «MarketWatch.те».

«Эйфория на нефтяном рынке однозначно сильна, но рыночные индикаторы из Азии неоднозначны. Китай, мировой двигатель роста спроса на нефть, борется со свежими вспышками COVID», — приводит агентство мнение аналитиков «RBC Capital Markets».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5541 рубля.

По отношению к последней сделке 14 января доллар подорожал на 34,41 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 24,20 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 21,43 копейки и составил 89,2793 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 36,82 копейки.

 

 

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