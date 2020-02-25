Валюта реагирует на коронавирус

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в рамках коррекции после снижения на 5% из-за усиления опасений относительно спроса на фоне ситуации с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Неуверенность инвесторов в спросе на нефть усилилась накануне на фоне новостей о распространении коронавируса за пределами Китая. Рост случаев заболевания наблюдается в Южной Кореи и Италии, коронавирус распространяется также на Ближнем Востоке.

В Китае число зараженных коронавирусом достигло 77658 человек, общее число скончавшихся - 2663, число новых случаев заражения за сутки составило 508. В Южной Корее количество зараженных составило почти 900, в Италии показатель в понедельник достиг 229. На ближнем Востоке зарегистрированы случаи заболевания в Иране, Ираке, Кувейте, ОАЭ.

Коронавирус представляет риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, перевозок и туризма. Трейдеры считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе. И наблюдающаяся небольшая коррекция нефтяных цен может оказаться временной, не исключают эксперты.

«Опасения по поводу того, что быстро распространяющийся коронавирус за пределами Китая может оказать большее влияние на мировую экономику и нефтяной спрос, чем ожидается, скорее всего, продолжат влиять на настроения на рынке», — приводит агентство «Рейтер» мнение сырьевого аналитика «Rakuten Securities» Сатору Ёсида.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возросших опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,7318 рубля. По отношению к последней сделке 21 февраля доллар вырос на 65,93 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 43,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 69,07 копейки и составил 70,2207 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 80,16 копейки. Евро превысил 70 рублей впервые с 9 октября.