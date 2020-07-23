Валютные качели - рубль прибавляет к доллару и символически снижается к евро

Мировые цены на нефть сегодня утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщило вчера, 22 июля, Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,1 миллиона баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.

Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырьё в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 миллионов человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,9113 рубля. По отношению к последней сделке 22 июля доллар снизился на 14,62 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 12,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос к последней сделке на 2,37 копейки и составил 82,2087 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 61,83 копейки.