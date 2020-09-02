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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 10:30

Валютные качели: доллар пошёл вверх, евро – вниз

Мировые цены на нефть растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил в ночь на 2 сенетября API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 августа снизились на 6,4 миллиона баррелей. При этом эксперты предполагают, что показатель опустился только на 1,9 миллиона баррелей. Официальные данные Министерства энергетики США будут опубликованы сегодня вечером.

Сильная статистика по США и Китаю также поддерживает ожидания по спросу. Деловое издание «Caixin» 1 сентября сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая неожиданно вырос в августе. КНР является крупнейшим в мире импортером нефти. При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился сильнее ожиданий.

«Большее, чем ожидалось, снижение запасов в США и растущие надежды на восстановление экономики США и Китая после сильной промышленной статистики поддержали нефтяные фьючерсы», — цитирует агентство «Рейтер» старшего менеджера отдела исследований «Nissan Securities» Хироюки Кикукаву.

Эксперт также отметил, что добыча нефти в США после урагана «Лаура» восстанавливается медленнее, чем предполагалось.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчтов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,7023 рубля. По отношению к последней сделке 1 сентября доллар подорожал на 12,48 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта повысилась на 11,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 3,62 копейки и составил 87,6962 рубля. Тем временем к официальному курсу евро снизился на 45,85 копейки.

 

 

 

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