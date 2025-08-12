Валютный рынок слабо отреагировал на новость о продлении США и Китаем паузы в торговом «перемирии»

Цены на нефть повышаются во вторник после того, как США и Китай продлили паузу в торговом «перемирии». Это снижает опасения, что ужесточение торгового спора ослабит экономики двух стран и приведёт к снижению спроса на нефть.

В понедельник президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары ещё на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал во вторник.

Как сообщает finmarket.ru, внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Заявления президента США, однако, несколько охладили ожидания в отношении возможных результатов встречи. Трамп выразил надежду, что встреча с Президентом России Владимиром Путиным в пятницу будет конструктивной. При этом, он отметил, что «это будет встреча для того, чтобы немного прозондировать позицию» Президента РФ.

«Я ожидаю, что рынок будет колебаться в узком диапазоне до пятничной встречи, но возможность снижения цен сохраняется», - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, слабо укрепляется в паре с иеной.

Внимание рынка во вторник направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июль, которые будут опубликованы министерством труда страны в 15.30 мск. Консенсус-прогноз экспертов предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,8% в годовом выражении с 2,7% в июне, по данным «Trading Economics».

Признаки умеренного ценового давления повысят уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании, отмечает «Reuters». Однако, если данные покажут, что инфляция усиливается на фоне торговой политики Вашингтона, ожидания смягчения политики Федрезервом в следующем месяце пойдут на спад.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её уменьшения американским ЦБ в сентябре в настоящее время оценивается рынком в 84,4%.

Позднее на этой неделе также будет опубликован июльский отчёт о динамике цен производителей.

Евро по данным на 9.28 мск снизился к доллару все лишь на 0,4% и торгуется на уровне $1,1610 по сравнению с $1,1615 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,3434 против $1,3433 по итогам торгов в понедельник. Стоимость американской валюты к иене увеличилась на 0,09% - до 148,29 иены с 148,15 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1953 юаня по сравнению с 7,1964 юаня по итогам сессии в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - прибавляет 0,04%.

Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль слабо понижается после заметного роста по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0255 рубля (+1,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,59 копейки ниже уровня действующего официального курса.