В Мурманской области организован «зелёный коридор» для оформления медицинских справок перед учебным годомВ период отключения горячей воды молодёжь чаще мерзнет под холодным душем, а россияне 45+ подключают водонагреватели
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.25 10:30

Валютный рынок слабо отреагировал на новость о продлении США и Китаем паузы в торговом «перемирии»

Цены на нефть повышаются во вторник после того, как США и Китай продлили паузу в торговом «перемирии». Это снижает опасения, что ужесточение торгового спора ослабит экономики двух стран и приведёт к снижению спроса на нефть.

В понедельник президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары ещё на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал во вторник.

Как сообщает finmarket.ru, внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Заявления президента США, однако, несколько охладили ожидания в отношении возможных результатов встречи. Трамп выразил надежду, что встреча с Президентом России Владимиром Путиным в пятницу будет конструктивной. При этом, он отметил, что «это будет встреча для того, чтобы немного прозондировать позицию» Президента РФ.

«Я ожидаю, что рынок будет колебаться в узком диапазоне до пятничной встречи, но возможность снижения цен сохраняется», - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, слабо укрепляется в паре с иеной.

Внимание рынка во вторник направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июль, которые будут опубликованы министерством труда страны в 15.30 мск. Консенсус-прогноз экспертов предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,8% в годовом выражении с 2,7% в июне, по данным «Trading Economics».

Признаки умеренного ценового давления повысят уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании, отмечает «Reuters». Однако, если данные покажут, что инфляция усиливается на фоне торговой политики Вашингтона, ожидания смягчения политики Федрезервом в следующем месяце пойдут на спад.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её уменьшения американским ЦБ в сентябре в настоящее время оценивается рынком в 84,4%.

Позднее на этой неделе также будет опубликован июльский отчёт о динамике цен производителей.

Валютный рынок слабо отреагировал на новость о продлении США и Китаем паузы в торговом «перемирии», поскольку это решение было ожидаемым. В понедельник президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары ещё на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал во вторник.

Евро по данным на 9.28 мск снизился к доллару все лишь на 0,4% и торгуется на уровне $1,1610 по сравнению с $1,1615 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,3434 против $1,3433 по итогам торгов в понедельник. Стоимость американской валюты к иене увеличилась на 0,09% - до 148,29 иены с 148,15 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1953 юаня по сравнению с 7,1964 юаня по итогам сессии в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - прибавляет 0,04%.

Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль слабо понижается после заметного роста по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0255 рубля (+1,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,59 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Синичка 2». Художественный сериал, 2 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Валютный рынок слабо отреагировал на новость о продлении США и Китаем паузы в торговом «перемирии»-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»