Вариант секретного кода выбирает сам заявитель: жители Мурманской области могут получить персональную консультацию по телефону региональной «горячей линии» Социального фонда

Обратившись в Социальный фонд России по телефону «горячей линии» и назвав кодовое слово, житель Мурманской области может получить персональную консультацию специалиста.

«Кодовое слово в данном случае выступает способом идентификации позвонившего человека. Чтобы воспользоваться данной услугой, изначально необходимо обратиться в любую клиентскую службу Социального фонда, а с 1 июня и в любое удобное отделение МФЦ. Вариант секретного кода выбирает сам заявитель», – сообщила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Код может состоять из букв русского алфавита, цифр – не менее 3 и не более 10 символов, а также быть ответом на секретный вопрос. Например, девичья фамилия матери, кличка домашнего животного, либо иное, но не более 20 символов.

В МФЦ Мурманской области подчеркивают, заявление об установлении секретного кода для идентификации гражданином заполняется собственноручно с указанием номера СНИЛС. В заявлении необходимо указать телефонные номера, с которых предполагается осуществлять звонки для получения персонифицированной информации.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, новая услуга доступна в многофункциональных центрах Кольского Заполярья с 1 июня 2023 года и называется «Установление секретного кода для идентификации гражданина». Заявление могут подать граждане старше 14 лет, при этом кодовое слово будет известно только заявителю.

Важно, что при утрате секретного кода или изменении номера телефона необходимо повторно обратиться в Социальный фонд напрямую или через многофункциональный центр.

Фото: https://gov-murman.ru