Вас ждёт «Прекрасная незнакомка» в ДК имени В.К. Егорова

Апатитский городской Дворец культуры имени В.К. Егорова приглашает посетить выставку «Прекрасная незнакомка», организованную руководителем фотоклуба «Сейд» Николаем Смоляком.

Как пишет nashsever51.ru, каждая женщина уникальна, и фотография способна передать её неповторимый образ. Каждая работа на выставке – это отдельная история, рассказанная через объектив камеры.

Каждое фото – это диалог. Диалог между фотографом и моделью, который раскрывает перед зрителями глубину и красоту женского образа.

Николай Смоляк делится своим вдохновением: «Мне нравится ловить красоту. В своих работах я стараюсь передать женскую глубину души через портрет и мечтаю, чтобы каждая женщина нашла своё счастье».

Не упустите возможность окунуться в мир красоты и эмоций, представленных на выставке «Прекрасная незнакомка».

Фотовыставка работает в фойе зрительного зала Дворца культуры.

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