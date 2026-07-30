Ваш участок у леса или воды? Задайте вопрос земельному инспектору на «горячую линию»

В пятницу, 31 июля, с 15.00 до 17.00 государственные земельные инспекторы Управления Росреестра по Мурманской области проведут «горячую линию» по вопросам соблюдения требований земельного законодательства. Об этом сообщается в канале регионального ведомства в мессенджере «MАХ».

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, мероприятие будет особенно полезным для владельцев участков, расположенных у воды или в лесной зоне. Вы сможете получить разъяснения напрямую от специалистов и узнать: присвоена ли вашему участку категория риска; как и где проверить эту информацию; по каким критериям определяют категорию риска; возможно ли её изменить.

Инспекторы помогут разобраться во всех тонкостях земельного законодательства и ответят на любые ваши вопросы.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.