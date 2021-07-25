«Ваша доблесть и честь – пример для всех мужчин нашей страны»: Андрей Чибис поздравил подводников-гаджиевцев с Днём ВМФ и юбилеем 31 дивизии подводных сил Северного флота

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил гарнизон подводников Гаджиево. Поводом для визита, помимо наступающего Дня Военно-морского флота, стал юбилей – 60-летие краснознамённой 31 дивизии подводных сил Северного флота.

Вечер, посвящённый двойному празднику, прошёл в Доме офицеров флота Гаджиево. Помимо офицеров, членов их семей, представителей командования флота, регионального правительства и областной Думы, в зале также присутствовали гости из других регионов – шефские делегации Ставропольского края, Свердловской и Тульской областей, Республики Карелии.

Торжественное собрание в ДОФе открыл командующий Северным флотом Александр Моисеев. Адмирал, Герой России поделился с присутствующими воспоминаниями о том, что именно в Гаджиево прошло его становление как офицера-подводника.

«Флот завоевал уважение славными победами в истории нашего Отечества, является гордостью российского государства и всех тех, кто служил на флоте даже непродолжительное время. Уверен, что годы службы являются важным событием в жизни лично для каждого. Северный флот гарантированно решает задачи обеспечения безопасности и стабильности на Севере России, на арктическом стратегическом направлении. Важно отметить, что в его структуре – основная составляющая морских ядерных сил нашего государства, группировка ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, находящаяся в высочайшей степени готовности», - отметил командующий в своём выступлении.

Адмирал Моисеев вручил отличившимся офицерам государственные награды.

Губернатор Андрей Чибис, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что для него присутствие на празднике – большая честь.

«Мы все, люди гражданские, гордимся и глубоко уважаем тех, кто обеспечивает не просто безопасность нашей страны, а глобальную безопасность и мир во всём мире. Ваша доблесть и честь – пример для всех мальчишек, для всех мужчин нашей страны. Искренне благодарю вас за службу! И, конечно, низкий поклон вашим семьям, жёнам, матерям, которые терпеливо ждут вас из похода. Флот сегодня меняется, а мы стараемся сделать так, чтобы постепенно менялись к лучшему и города, где живут наши моряки. С праздником вас!» - сказал глава региона.

Ряд военнослужащих получили из рук губернатора Благодарственные письма.

Праздничный вечер продолжился концертной программой, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.