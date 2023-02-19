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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 09:35

«Ваши мужья сейчас делают самую важную и трудную работу», – Андрей Чибис поблагодарил жён военнослужащих, участниц конференции «Звезда Севера» в Североморске

18 февраля – второй день образовательной женской конференции «Звезда Севера» – флагманского проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области. Конференция проводится в регионе в четвертый раз. Мероприятие прошло при содействии Северного флота и командующего Александра Моисеева. Площадкой проведения стал Дворец культуры «Строитель» в Североморске.

18 февраля – второй день образовательной женской конференции «Звезда Севера» – флагманского проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области. Конференция проводится в регионе в четвертый раз. Мероприятие прошло при содействии Северного флота и командующего Александра Моисеева. Площадкой проведения стал Дворец культуры «Строитель» в Североморске.

В этом году при поддержке Главного командования Военно-морского флота Российской Федерации в конференции принимают участие представительницы женских советов Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Также к работе присоединились жёны, матери, сестры военнослужащих, добровольцев – участников специальной военной операции.

«В настоящее время вы стали реальной действующей, объединяющей силой на всех флотах в оказании помощи членам семей военнослужащих, проведении различных патриотических мероприятий, реализации социальных гарантий, сборе гуманитарной помощи – это только маленькая часть проводимых вами мероприятий», – сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и поблагодарил организаторов за конференцию и проводимую работу по вовлечению жён военнослужащих в активную общественную жизнь. В заключении главком предложил организаторам подумать о расширении масштаба конференции на другие города и регионы. А в качестве места для первой встречи рекомендовал рассмотреть Адмиралтейство Санкт-Петербурга.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в приветственном слове подчеркнул, что за каждым сильным мужчиной обязательно стоит ещё более сильная женщина.

«Ваши мужья сейчас делают самую важную и трудную работу. Их работа – это безопасность и победа. Ваша работа – это счастье, любовь, воспитание детей, это будущее нашей страны. Ваши мужья – герои, вы – их звёзды. И только благодаря вам, вашему свету, вашей любви и тому теплу, которое вы создаете в своих домах, и тем ценностям, которые вы передаёте детям, мужчины способны выполнять сложнейшие задачи, совершать самые трудные дела, которых требует от нас время», – сказал министр.

«Каждый мужчина, отстаивая интересы нашей Родины, прежде всего думает о безопасности своей семьи. Сегодня, когда наши военнослужащие выполняют сложную работу, рискуя своими жизнями, именно вы обеспечиваете тыл. Воспитываете детей, следите за домом – делаете всё, чтобы в семье было хорошо и спокойно. Огромное спасибо за вашу неустанную поддержку», – поблагодарил губернатор Андрей Чибис жён военнослужащих.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, IV конференция «Звезда Севера» продолжилась заседанием круглого стола по вопросам поддержки женщин, проживающих в отдаленных военных гарнизонах, в том числе жён военнослужащих и участников СВО. Круглый стол объединил в Заполярье лидеров женсоветов со всей России, предложения, выработанные по его итогам, будут направлены командованию ВМФ РФ и в Совет Федерации.

«Звезда Севера» – это всего один день. Один день, который меняет энергию, вдохновение, настроение. Наши девушки уже после одного дня участия начинают обучение, открывают новые проекты, задумываются над социальными направлениями, получают новых друзей и поддержку. Заряжайтесь, вдохновляйтесь, дерзайте!» – напутствовала участниц руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Сегодня конференция «Звезда Севера» продолжится в Гаджиево.

 

Фото и видео:  https://vk.com/video-195728112_456239125

Комментарии

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