Василий Омельчук, директор КАЭС, рассказал молодыми сотрудниками о карьерных возможностях на станции

В начале сентября 10 новых молодых сотрудников Кольской АЭС встретились с директором станции Василием Омельчуком. Молодые люди из Санкт-Петербурга, Казани, Курской, Томской, Нижегородской, Ростовской областей, Пермского края и Полярных Зорей за круглым столом поделились своими ожиданиями от работы в атомной отрасли, услышали опыт карьерного становления Василия Омельчука.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук описал перспективы работы на станции, карьерные возможности в Госкорпорации «Росатом». Стараясь передать своё трепетное отношение к северному краю, перечисляя плюсы жизни в городе-спутнике Кольской АЭС, Василий Омельчук сообщил о создании в ближайшем году Арктического Центра обработки данных и стендового испытательного комплекса по производству водорода.

Кольская АЭС выдает целевые направления будущим студентам на обучение востребованным специальностям. Так, например, Артём Лопинцев получил целевое направление, отучился в Обнинском институте атомной энергетики и принят в реакторный цех оператором спецводоочистки. Артем отметил контраст между Полярными Зорями и большим городом, в котором получал образование, но его привлекает программа поддержки молодого специалиста. «Возможно, со временем адаптируюсь, обзаведусь друзьями и город станет родным, не захочу уезжать», – комментирует Артём.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на встрече присутствовал Игорь Кутузов – заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом: «В рамках реализации корпоративной программы концерна «Росэнергоатом» мы оказываем молодым специалистам материальную помощь – выплачиваем 100 тысяч рублей при трудоустройстве на станцию и обустройство быта. С первого дня работы начисляются районный коэффицент (50%) и северная надбавка (80%)».

Артем Редченко – дозиметрист отдела радиационной безопасности родом из Курска, но своё будущее видит в Полярных Зорях: «В моём городе тоже есть атомная станция, но связать свою жизнь захотел именно с заполярной станцией. Во время прохождения практики я ощутил величие природы северного края, а ещё я отметил, что люди здесь добрые и отзывчивые. Ближайшие 10 лет хочу развиваться по своей специальности, также очень привлекает перспектива строительства КАЭС-2, думаю, что останусь здесь навсегда».

Впереди молодых сотрудников ждёт «Школа молодого специалиста» – программа адаптации и обучения молодых специалистов, которая реализуется на Кольской АЭС с 2010 года.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.