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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.22 10:00

«Ваза Весны» - в Североморском гарнизоне прошла первомайская легкоатлетическая эстафета

На главной базе Северного флота – городе Североморске на центральной улице, носящей имя легендарного заполярного лётчика Дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, прошла традиционная легкоатлетическая эстафета под названием «Ваза Весны». В ней приняли участие спортсмены из воинских частей Североморского местного гарнизона, а также семьи военнослужащих. В общей сложности более 100 человек.

Участникам соревнований необходимо было пробежать 350 метров от линии старта и вернуться обратно, передав эстафетную палочку следующему члену команды. Всего было сформировано 9 команд.

В последних забегах участвовали семьи военнослужащих. Первым стартовал папа, затем мама, а заканчивал эстафету их ребёнок. Наравне с мужчинами и мальчиками соревновались женщины и девочки.

В состязаниях между воинским частями победили военнослужащие отдельного морского инженерного полка, второе место заняли лётчики отдельного гвардейского смешанного авиаполка, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись представители узла связи Северного флота.

Среди спортивных семей первое место заняли Зотовы, на второй позиции оказались Калинины, а третьими стали Колотовы.

Всем победителям и призёрам были вручены медали, кубки, дипломы и сладкие пироги. Церемонию награждения провели командир соединения противовоздушной обороны Северного флота генерал-майор Сергей Москвичёв и помощник командующего флотом - начальник физподготовки и спорта СФ полковник Павел Кошкарёв.

Как сообщает пресс-служба СФ, для участников и зрителей соревнований работала полевая столовая, где угощали солдатской кашей с тушёнкой и хлебом, а также сладким чаем. Была развёрнута выставка стрелкового оружия, легководолазного снаряжения, инженерного вооружения и специальных средств.

 

 

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12419609@egNews

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Последние комментарии

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Д.О Вернер
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катерина
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