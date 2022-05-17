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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.22 13:00

Важнее всего фокусироваться на сохранении рабочих мест, заработной плате и поддержке инвестпроектов, спланированных компаниями – Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. Открывая совещание, глава региона напомнил, что в рамках конкурса «Губернаторский стартап» 32-м предпринимателям будет оказана финансовая поддержка.

«Прошу в рамках нашей работы следить за эффективностью мер поддержки. Если вы видите, что какая-то мера более или менее популярна, то необходимо принимать решение по концентрации ресурсов именно там, где они востребованы», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что важнее всего фокусироваться на сохранении рабочих мест, заработной плате и поддержке инвестпроектов, спланированных компаниями.

Как сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, мониторинг ситуации на промышленных предприятиях региона через механизмы взаимодействия с ответственными представителями продолжается.

«Новых факторов, которые бы оказывали сильно негативное влияние на наши предприятия, не выявлено. В основном работа сконцентрирована на поиске точечных решений для конкретного случая, так как у каждого предприятия возникают вопросы, которые решаются путем поиска альтернативных поставщиков, производителей комплектующих на территории РФ. Многие наши предприятия успешно перестроились на эту работу», – отметила Ольга Кузнецова.

Вице-губернатор подчеркнула, что на прошлой неделе внимание было особо сконцентрировано на запуске регионального Фонда развития промышленности. Также было проведено совещание с крупнейшими банками региона для вовлечения в работу по федеральной части финансирования.

«Напомню, что поддержка предоставляется на компенсацию уплаты процентов по кредитам, взятым в коммерческих банках за счет средств федерального бюджета, которые были одобрены нашему региону», – сообщила Ольга Кузнецова. 

По словам заместителя губернатора, на данный момент руководители банков ориентированы на точечную работу с предпринимателями.

Специалисты Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области продолжают фиксировать повышенный спрос на финансовые продукты. По состоянию на 13 мая предоставлено 125 микрозаймов на сумму 217,8 млн рублей. Получателями стали 100 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Наибольшим спросом пользуется займ на пополнение оборотных средств. На данный момент выдан 91 займ на 139, 4 млн рублей. 13 займов выдано для приоритетных отраслей и проектов – 4 в сфере рыбоводства, 5 в сфере общепита, 2 в сфере контрактов на выполнение услуг и продуктов, а также в сфере туризма. Об этом сообщил директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области Андрей Дочкин.

«Кроме того, мы выдали первый займ на расширение действующей точки по сниженной ставке под 7% годовых по специальной целевой программе для предприятий общественного питания. А также 9 займов на 8,9 млн рублей без залога для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в фонде», - отметил Андрей Дочкин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в период с 28 февраля по 13 мая специалистами фонда принято 114 заявок на займы общей суммой 204 млн рублей. На данный момент в работе 18 заявок на 31,5 млн рублей.

«Несмотря на повышенное внимание и количество заявок мы стараемся выдерживать сроки, предусмотренные нормативными документами, просрочек в предоставлении займов нет», – заключил директор Фонда.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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