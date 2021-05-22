«Важно быть в ладу с самим собой», - Андрей Чибис напутствовал мурманских выпускников

22 мая в школах Мурманской области прошли традиционные «Последние звонки». Девяти- и одиннадцатиклассники накануне выпускных экзаменов в торжественной обстановке принимали поздравления и напутствия от учителей, родителей и гостей. В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки праздники прошли в очном режиме, но с соблюдением необходимых мер предосторожности – классы отмечали торжества поочерёдно.

Гостем выпускников 9 «А» класса мурманской средней школы № 53 стал губернатор Андрей Чибис.

«Я вижу – вы энергичные, активные, глаза горят. Главное – не терять в жизни себя. Важно быть в ладу с самим собой и своей совести никогда не изменять. Хочу пожелать вам успеха в жизни. Но успех просто так не даётся, надо очень многим интересоваться и бороться за место под Солнцем. Убеждён, что у вас всё получится!», - напутствовал ребят глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил родителей и педагогов за воспитание достойной смены для области и страны и вручил классному руководителю 9 «А», учителю географии Валентине Вознице знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

Праздник завершился вальсом выпускников и символическим последним звонком.

Помимо праздника, губернатор также познакомился с дизайн-проектом реконструкции школьной библиотеки, который представил главе области директор школы № 53 Максим Лангуев. Проект участвует в конкурсе грантов на преобразование школьных интерьеров «Arctic Schools 2021». Его суть – превращение библиотеки в современное молодёжное пространство-коворкинг, выдержанное в едином стиле и цветовом решении.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, погода внесла свои коррективы в планы общегородского празднования «Последнего звонка» на площади Пять Углов, однако Андрей Чибис призвал выпускников не расстраиваться.

«В следующую субботу, 29 мая, пройдёт праздник, посвящённый Дню области, и мы делали его специально для молодёжи. Будет активная молодёжная дискотека, и всех горожан ждёт сюрприз», - сообщил губернатор.