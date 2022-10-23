Важно чтить героев прошлого и наших дней: Андрей Чибис обратился к северянам на митинге к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Сегодня состоялись торжественные мероприятия, посвященные 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. У мурманского «Алеши» прошёл митинг памяти, участие в котором принял глава региона Андрей Чибис.

«На этом священном для всех северян месте мы вспоминаем тех, кто в годы Великой Отечественной войны сохранил свободу Кольского Заполярья. Три дня давал Гитлер своим войскам для взятия Мурманска. Более 3-х лет в нечеловеческих климатических условиях, на сопках и скалах, наши бойцы держали оборону. Они не дали взять Мурманск, важнейший порт, освободили Северную Норвегию от фашистской чумы. Мы должны чтить и помнить подвиг наших бойцов и дорожить этой победой. Очень важно чтить и героев современных. Так случилось, что Россия, наш народ, снова борется с нацизмом уже в XXI веке. Дух народа-победителя и сегодня движет воинами, которые с отвагой и честью выполняют задачи специальной военной операции. То, с какой доблестью делают это северяне, отмечается командованием на всех уровнях. Я поздравляю всех с нашим заполярным днем Победы, желаю удачи и скорейшей победы. Я убеждён, что победа будет за нами», – обратился к северянам губернатор.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что долг нынешнего поколения – по примеру доблестных предков защитить Родину, будущее наших детей.

«Кольское Заполярье – стратегически важный регион. Воины-североморцы Карельского фронта, моряки Северного флота внесли достойный вклад в общую победу над фашизмом, над идеологией, которая привела мир к страшной войне. Они сдержали превосходящего по численности и вооружению врага, не дали ему занять Мурманск, восстановили рубежи нашей Родины, разгромили фашистов, освободив, в том числе, Северную Норвегию. Я призываю каждого склонить голову перед памятником во славу воина-победителя, почтить тех, кто боролся за нас тогда и подумать о тех, кто борется сейчас. 8 десятилетий мы жили в мире, но настало время, когда и мы должны выполнить патриотический долг по защите Родины, русского мира, будущего наших детей, как тогда наши предки дали будущее нам. Уже 8 месяцев Вооруженные Силы России решают задачи СВО по защите Донбасса, освобождения от нацизма. Мы не ведем войну с Украиной, мы ведем борьбу с нацистской идеологией, правящей в соседнем государстве. Преклоняюсь перед воинами, одержавшими победу здесь, на Севере. Победа будет за нами и там», – подчеркнул Александр Моисеев.

К присутствующим обратилась депутат Государственной Думы России, член комитета по обороне Татьяна Кусайко.

«Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье стал важной вехой в летописи Великой Отечественной войны. Войны, которая показала миру силу народа, объединенного одной целью – победить! Генетический код победителей и сегодня является основой нашей сплоченности и единения в борьбе с врагом. В эту памятную дату мы отдаем дань памяти беспримерному мужеству защитников Заполярья и низко кланяемся ветеранам. Я искренне поздравляю с нашим заполярным днём Победы! Сегодня главная задача – отстоять то, что защищали наши деды и прадеды», – сказала парламентарий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после митинга и церемонии возложения был дан старт автопробегу «Помним, гордимся!»: он пройдёт через Долину Славы к мемориалу «Титовский рубеж». Более 100 участников, в числе которых молодёжь и ветераны, на 30 легковых автомобилях и двух автобусах проедут по местам боевой славы, чтобы почтить память воинов-североморцев.

Автопробег проводится по инициативе мурманского областного отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, при поддержке территориальной организации Северного флота «Профсоюз Вооруженных Сил России».

Фото: https://gov-murman.ru