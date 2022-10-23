«SuperJob» объявил лучших работодателей в Мурманской областиДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.10.22 14:40

Важно чтить героев прошлого и наших дней: Андрей Чибис обратился к северянам на митинге к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Сегодня состоялись торжественные мероприятия, посвященные 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. У мурманского «Алеши» прошёл митинг памяти, участие в котором принял глава региона Андрей Чибис.

«На этом священном для всех северян месте мы вспоминаем тех, кто в годы Великой Отечественной войны сохранил свободу Кольского Заполярья. Три дня давал Гитлер своим войскам для взятия Мурманска. Более 3-х лет в нечеловеческих климатических условиях, на сопках и скалах, наши бойцы держали оборону. Они не дали взять Мурманск, важнейший порт, освободили Северную Норвегию от фашистской чумы. Мы должны чтить и помнить подвиг наших бойцов и дорожить этой победой. Очень важно чтить и героев современных. Так случилось, что Россия, наш народ, снова борется с нацизмом уже в XXI веке. Дух народа-победителя и сегодня движет воинами, которые с отвагой и честью выполняют задачи специальной военной операции. То, с какой доблестью делают это северяне, отмечается командованием на всех уровнях. Я поздравляю всех с нашим заполярным днем Победы, желаю удачи и скорейшей победы. Я убеждён, что победа будет за нами», – обратился к северянам губернатор.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что долг нынешнего поколения – по примеру доблестных предков защитить Родину, будущее наших детей.

«Кольское Заполярье – стратегически важный регион. Воины-североморцы Карельского фронта, моряки Северного флота внесли достойный вклад в общую победу над фашизмом, над идеологией, которая привела мир к страшной войне. Они сдержали превосходящего по численности и вооружению врага, не дали ему занять Мурманск, восстановили рубежи нашей Родины, разгромили фашистов, освободив, в том числе, Северную Норвегию. Я призываю каждого склонить голову перед памятником во славу воина-победителя, почтить тех, кто боролся за нас тогда и подумать о тех, кто борется сейчас. 8 десятилетий мы жили в мире, но настало время, когда и мы должны выполнить патриотический долг по защите Родины, русского мира, будущего наших детей, как тогда наши предки дали будущее нам. Уже 8 месяцев Вооруженные Силы России решают задачи СВО по защите Донбасса, освобождения от нацизма. Мы не ведем войну с Украиной, мы ведем борьбу с нацистской идеологией, правящей в соседнем государстве. Преклоняюсь перед воинами, одержавшими победу здесь, на Севере. Победа будет за нами и там», – подчеркнул Александр Моисеев.

К присутствующим обратилась депутат Государственной Думы России, член комитета по обороне Татьяна Кусайко.

«Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье стал важной вехой в летописи Великой Отечественной войны. Войны, которая показала миру силу народа, объединенного одной целью – победить! Генетический код победителей и сегодня является основой нашей сплоченности и единения в борьбе с врагом. В эту памятную дату мы отдаем дань памяти беспримерному мужеству защитников Заполярья и низко кланяемся ветеранам. Я искренне поздравляю с нашим заполярным днём Победы! Сегодня главная задача – отстоять то, что защищали наши деды и прадеды», – сказала парламентарий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после митинга и церемонии возложения был дан старт автопробегу «Помним, гордимся!»: он пройдёт через Долину Славы к мемориалу «Титовский рубеж». Более 100 участников, в числе которых молодёжь и ветераны, на 30 легковых автомобилях и двух автобусах проедут по местам боевой славы, чтобы почтить память воинов-североморцев.

Автопробег проводится по инициативе мурманского областного отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, при поддержке территориальной организации Северного флота «Профсоюз Вооруженных Сил России»

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как пережил III квартал рынок труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:30«Сделано в Италии». Художественный сериал, серия 2 (16+)20:20«Сделано в Италии». Художественный сериал, серия 3 (16+)21:10«Сделано в Италии». Художественный сериал, серия 4 (16+)
-PRO Деньги (16+)Скидку в 30% на портале «Госуслуги» отменят с 1 января будущего года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 60 копеек, доллар теряет почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)«Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период», – подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22-24 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика