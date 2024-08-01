«Важно, что порт создаёт условия для укрепления семейных ценностей», - Инга Русакевич, заместитель исполнительного директора по персоналу АО «ММТП»

Одно из приятных событий уходящего июля для работников АО «ММТП» – конкурс детского творчества «Я люблю порт!», который был проведён на предприятии. Его цель - развитие творческих способностей и интереса детей к теме морского транспорта и деятельности порта, укрепление связи поколений, формирование уважения к предприятию и воспитание достойной смены портовиков.

«Каждый конкурс, который мы проводим для детей наших сотрудников, становится событием и для юных участников, и для их родителей. Творческие задания – это еще один повод для того, чтобы побыть вместе, в кругу семьи. Важно, что наше предприятие дает такую возможность. Мы планируем, что детские рисунки будут размещены в помещениях предприятия, чтобы все смогли увидеть работы наших детей», - сказала заместитель исполнительного директора по персоналу ММТП Инга Русакевич на торжественной церемонии награждения победителей.

В конкурсе приняли участие дети работников предприятия в возрасте от трёх до пятнадцати лет. Они представили свои работы в девяти номинациях.

Победители и лауреаты конкурса получили от ММТП заслуженные награды. На торжественной церемонии их ждали поздравления, ценные подарки и вкусный сладкий стол. А тех, кто был в отпуске и по объективным причинам не смог принять участие в торжественной церемонии, подарки ждут их возвращения домой.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255791%2Fwall-149919532_4076