«Важно, что ваша команда делает очень верные шаги в области поддержки предпринимателей», - Андрей Кутепов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 10 октября в Совете Федерации Федерального Собрания России продолжались Дни Мурманской области. На расширенном заседании комитета СФ по экономической политике губернатор Андрей Чибис представил предложения по экономическому развитию региона. Они касались стабилизации цен на мазут, финансирования модернизации энергокомплексов, судоремонта.

«Мурманская область на 100% находится в Арктической зоне. Каждый третий житель российской Арктики проживает у нас. У нас действуют такие режимы, как ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ. Также на региональном уровне мы снизили в шесть раз налоги для МСП. Инвестиция окупилась. Налоговые отчисления в муниципалитеты превысили объем налогов до снижения. Видим цифры роста числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства», – отметил глава региона.

Ещё один проект, обозначенный Андреем Чибисом, – газификация региона.

«Неоднократно обсуждали его на площадках федерального правительства, после детальной проработки Президент России Владимир Путин поддержал проект. Таким образом было принято соответствующее решение. Это позволяет сегодня с коллегами из «Газпрома» и «НОВАТЭКа» вести последовательную работу. Кроме того, решение способствовало новому проекту с высокой добавленной стоимостью – «Мурманский СПГ». На совещании с президентом также обсудили этот момент. Вопрос, который необходимо решить до газификации – что делать с мазутом с учётом неконтролируемого роста стоимости», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис заметил, что объём мазута на бирже не обеспечит полностью Мурманскую область, цена на него так же высока.

«Чтобы дотянуть до конца года нам нужно 11,4 млрд рублей. Важно, что нас поддержали, и глава государства Владимир Путин чётко зафиксировал сумму, которую нужно выделить. Также Президент России подчеркнул, что допдоходы Мурманской области не нужно пытаться изъять на эти траты. Мы рассчитываем, что ресурс получим. Просьба и основной вопрос к комитету, чтобы для мазутозависимых регионов ввели квоты по продаже мазута по определенной цене. На данный момент идёт дискуссия, что такое справедливая цена. Мы её рассчитали – 9,6 тысячи рублей с НДС и доставкой за тонну», – сообщил глава региона.

Ещё одно предложение касалось развития энергоснабжения региона.

«Необходимы с учётом сетей, которые строились ещё в советское время, инвестиции в энергокомплекс. Без отдельной программы региону будет тяжело. Ранее нам выделили 4,2 млрд рублей для обеспечения западного берега Кольского Залива. Там будет обеспечена энергетика, чтобы реализовывать стратегические проекты», – обратился глава региона.

Ещё одно важное направление – мурманский порт.

«Объём перевалки 56,3 млн тонн по итогам 2022 года, в этом году он также растёт. Даже в прошлом году, несмотря на ограничения, зафиксирован рост почти 5% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, возобновилась реализация проекта МТУ, нам выделили 37 млрд рублей, на которые активно строится железная дорога. Также была активная дискуссия за порт «Лавна». Весь набор проектов, которые реализуются у нас сегодня, позволят обеспечить рост грузоперевалки к 2027 году в 110 млн тонн. Предмет гордости нашей страны – атомный ледокольный флот. Мы передаём земельные участки, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру для обслуживания», – сообщил губернатор.

Отдельной задачей Андрей Чибис выделил развитие судоремонта.

«Планируем совместно с ГТЛК развитие проекта судоремонта. Просим этот вопрос взять на отдельный контроль, так как тема крайне актуальна в современных условиях. Также готовим с группой S7 совместный проект по судоремонту и компанией «Норебо», – отметил глава региона.

Губернатор акцентировал внимание на малом и среднем бизнесе.

«36% резидентов – сфера туризма. Много инвесторов из других регионов, так как действует уникальный налоговый режим. Малый бизнес растёт. Есть проект «Губернаторский старт». С 2020 года финансовую поддержку получили 118 предпринимателей. Активно участвуем в нацпроекте «Производительность труда». Но у нас могут участвовать только те, у кого выручка от 400 млн рублей. Предлагаем снизить эту планку», – сказал Андрей Чибис.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что доклад говорит о стабильности и развитии региона.

«Важно, что ваша команда делает очень верные шаги в области поддержки предпринимателей. Отдельно стоит отметить настойчивость в части газификации. Немаловажно и развитие судоремонта. России необходимо иметь полный комплекс в этой сфере – от строительства до подготовки кадров. Мы полностью будем поддерживать в части стоимости топливного вопроса. Надеюсь, что и дальше мы будем так же плодотворно сотрудничать, а показатели будут только расти», – заключил Андрей Кутепов.

Комитет СФ предложил включить ряд предложений в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области», отмечает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru