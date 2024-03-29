«Важно, чтобы «Движение Первых» уделяло особо внимание профориентации», - губернатор Андрей Чибис

В Центре управления регионом Мурманской области губернатор Андрей Чибис провёл первое в этом году заседание регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи. Глава региона подчеркнул, что за активными и энергичными ребятами, которые пополнили ряды «Движения Первых», – будущее не только Мурманской области, но и всей России.

«Вы точно можете рассчитывать на поддержку любых инициатив и смелых проектов, которые двигают вперёд не только российскую Арктику, но и всю страну. Наша задача – помогать вам. Огромное спасибо за то, что вы – настоящие», – сказал Андрей Чибис.

В режиме видеоконференцсвязи участников заседания поприветствовала заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Ольга Негрова. Она поблагодарила правительство Мурманской области за помощь в создании комфортных условий для юных северян, которые входят в состав регионального отделения «Движения Первых» и располагают возможностями для реализации своих инициатив и проектов.

«Необходимо отметить те усилия, которые прикладываются к формированию материально-технического оснащения. В этом вопросе отдельные слова благодарности хочется адресовать Вам, Андрей Владимирович, за оказанную поддержку. Также стоит обратить внимание на уникальность регионального отделения, которое очень ответственно подходит к своей работе и открывает новые первичные отделения по всей Мурманской области», – сказала Ольга Негрова.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева рассказала о планах работы на 2024 год. Она отметила, что в текущему году региональным отделением запланирована реализация свыше 40 крупных проектов, а также муниципальных событий. Из них в рамках федеральной повестки 28 проектов и мероприятий, а в рамках региональной – 15 мероприятий. Важно отметить, что работа «Движения Первых» строится на трансляции общепринятых ценностей, среди которых патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья дружба, жизнь и достоинство, мечта и другие.

Отдельное внимание юные участники заседания уделили серии мероприятий «Профориентация на понятном языке», направленной на формирование кадрового резерва для предприятий и организаций Кольского Заполярья. Ключевым продуктом проекта станет создание интерактивной карты предприятий Мурманской области. На карте можно будет «кликнуть» на любое предприятие и просмотреть видеоэкскурсию, снятую участниками «Движения Первых». Идея проекта была разработана во время конференции «Ты можешь» для детей, проживающих в ЗАТО Мурманской области, в Гаджиево в ноябре 2023 года.

«Интерактивная карта предприятий может стать отличным материалом для использования на школьных уроках, а также в качестве образовательного контента в молодёжных пространствах «СОПКИ». Если мы сможем донести до каждого подростка информацию о возможностях и преимуществах, связанных с профессиональным образованием и трудоустройством в Мурманской области, то мы будем строить успешное будущее для молодёжи и нашего региона в целом», – рассказала Арина Чупрова, член совета «Первых» Мурманской области.

Андрей Чибис подчеркнул, что профориентация – ключевое направление, которое должно присутствовать в большинстве мероприятий и проектов, реализуемых региональным отделением «Движения Первых».

«Важно, чтобы «Движение Первых» уделяло особо внимание профориентации во время каждой смены. Желательно, чтобы в программу подобных мероприятий входило посещение как минимум одного предприятия, где ребятам чётко и понятно расскажут о разных профессиях. Нужно говорить не только об уникальной природе и героическом прошлом, но и о будущем», – отметил глава региона.

В заседании регионального координационного совета также приняли участие Алена и Наталья Челпановские. Вместе с другими членами своей семьи они представляли Кольское Заполярье на всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые», который проходил с 19 по 24 января 2024 года на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Наталья Челпановская, представитель родительского сообщества «Движения Первых», рассказала, что на 2024 год сформирован план семейных мероприятий, который учитывает интересы разных поколений:

«По возвращении с форума наша семья вошла в сообщество «Родные – Любимые», в которое входим мы, другие родители, дедушки, бабушки и другие члены наших семей. В плане мероприятия учтены все направления, в которых будет интересно проводить время семьям вместе. Это «Арктический выходной», цикл спортивных мероприятий, творческие мастер-классы. Так, в феврале мы уже провели ряд мероприятий по открытию Года семьи «Движения Первых» в муниципальных образованиях Мурманской области в формате уютных концертов, творческих вечеров и семейных квартирников. Центральным событием Года семьи станет проведение форума семейных сообществ «Родные – Любимые» в Мурманске 8 июля, в День семьи, любви и верности», – отметила Наталья Челпановская.

Также в рамках заседания юные представители регионального отделения «Движения Первых» рассказали об участии делегации Мурманской области во II Съезде «Движения Первых» и федеральном совете «Первых» и поделились впечатлениями о поездке на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи.

В завершении заседания Андрей Чибис ответил на вопросы юных представителей регионального «Движения Первых». Ребята попросили губернатора о возможности принимать непосредственное участие в решении вопросов, которые находятся на контроле регионального правительства, но при этом затрагивают интересы молодых людей. Также активисты спросили, могли бы они в будущем рассматривать поступление в Мурманский арктический университет по целевой квоте, предусмотренной специально для участников «Движения Первых». Андрей Чибис отметил, что вопросы и пожелания юных северян будут рассмотрены профильными ведомствами в обязательном порядке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Движение Первых» – крупнейшее движение детей и молодёжи и единственная самоуправляемая детская организация в России, ключевым принципом которой является соавторство детей и взрослых. В Мурманской области создано 195 структурных подразделений «Движения Первых» на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Региональное отделение «Движения Первых» принимает активное участие в реализации порядка 30 федеральных проектов, среди которых «Мы – граждане России», «Классные встречи», «В гостях у учёного», «Первая помощь», «Вызов Первых» и другие. Также «Движение Первых» реализует региональные проекты и мероприятия. По итогам первого всероссийского грантового конкурса «Движения Первых» в 2023 году победителями стали три проекта от Мурманской области (в номинациях «Туризм и путешествия» и «Культура и искусство»).

Фото: https://gov-murman.ru