«Важно, чтобы городские власти Мурманска не самоустранялись от работы», - Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации

Мурманск опять прогремел на всю страну. На этот раз по негативному поводу. По информации «Регион51», на сегодняшнем совещании глав регионов у Андрея Турчака, первого заместителя председателя Совета Федерации, в череде основных вопросов была поднята тема состояния и ремонта мурманских дворов.

Напомним, что недавно Совет депутатов Мурманска отказался от денег в размере 60 млн рублей на ремонт дворов города-героя, вопреки интересам мурманчан.

Андрей Турчак сообщил, что поддержит правительство Мурманской области, однако, важно, чтобы и городские власти не самоустранялись от работы. Напомним, что в прошлом году правительство региона инициировало программу по массовому поддерживающему ремонту мурманских дворов. Так, в 2020 году отремонтировали 300 дворов. Столько же хотели сделать в этом году. Однако Совет депутатов областного центра срывает программу, отказавшись софинансировать проект. Тем самым депутаты лишили Мурманск 60 млн рублей, которые на реализацию проекта направило правительство региона.

Теперь данный вопрос вынесен на очень высокий уровень. Андрей Турчак выразил уверенность, что глава региона в сложившейся ситуации «порядок наведёт в ближайшее время» и обещал поддержку.