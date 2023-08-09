«Важно, чтобы муниципалитет оперативно реагировал на возникающие вопросы»: в ходе объезда Оленегорска Андрей Чибис принял решение о ремонте детской поликлиники

Глава региона Андрей Чибис посетил с рабочей поездкой Оленегорск. Он осмотрел образовательные и медицинские учреждения, а также объекты культуры и благоустройства.

Губернатор посетил поликлинику Оленегорской ЦГБ, где сейчас идёт капитальный ремонт. На данный момент завершено обновление внутренних помещений четвёртого этажа, он передан в эксплуатацию. Были проделаны работы по устройству перегородок, установке окон и дверей, устройству и утеплению полов, а также кровельные работы, монтаж слаботочной системы и вентиляции. Третий этаж находится в готовности на 95%, после завершения, приступят к строительно-монтажным работам второго этажа, сейчас помещение готовят к передаче в ремонт. На первом этаже ведутся демонтажные и черновые работы.

Капремонт проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить». Андрей Чибис положительно оценил ход работ на объекте. В рамках осмотра главой региона также было принято решение о ремонте детской поликлиники.

«Оленегорск за последние четыре года радикально преобразился. Видим, что те ресурсы, которые выделяются идут в дело. Отдельные проекты перерабатывались, были сложности, но положительные изменения замечают и сами жители. Благоустройство, капремонт домов, дороги, молодёжные пространства — все это здесь реализуется. Надо держать темп, важно, чтобы муниципалитет оперативно реагировал на возникающие вопросы», — подчеркнул глава региона.

Ещё один объект – школа №4. Сейчас здесь в рамках проекта «Арктическая школа» ремонтируют столовую. В этом пространстве дети также смогут участвовать во внеклассных мероприятиях. С этой целью предусмотрен ступенчатый подиум, трансформируемый в сцену. На ней установят большую панель. Кроме того, для детей обустроят зону отдыха с диванами. В школе работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На территории учреждения в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» устанавливается «Умная спортивная площадка». Ранее произведён ремонт фасада здания.

Кроме того, губернатор посетил Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

Здесь в рамках стратегического плана «На Севере – жить» завершился капитальный ремонт концертного зала: выполнена поставка и монтаж звукового и светового оборудования в зрительном зале, произведено механическое оборудование сцены, установлены комплекты антрактно-раздвижного занавеса, софитные подъёмы и акустические системы, электрооборудование и светодиодный экран.

Также глава региона осмотрел объект «Минеральная набережная и сказочный лес». Это – победитель Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Минеральная набережная будет посвящена богатствам недр Кольского Заполярья. Сказочный лес будет стилизован под знаменитую советскую киносказку «Морозко». В настоящее время практически полностью завершены все демонтажные работы, снято старое покрытие, демонтировано оборудование, не подлежащее восстановлению. Продолжаются земляные работы, прокладка инженерных сетей. Подрядчиком закуплены малые архитектурные формы и плитка.

Кроме того, Андрей Чибис осмотрел территорию сквера «Надежда». В прошлом году здесь проведены работы по благоустройству. Для северян созданы пешеходные дорожки, велопарковки, зона тихого отдыха, навес с воздушной тропой, скамьи с подсветкой и подогревом. На улице Мурманской около доима №5 выполняются работы по устройству спортивной площадки, а на около дома №9 — по благоустройству дворовой территории. Работы на объектах реализуются в рамках стратегического плана «На Севере – жить», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru