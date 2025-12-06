Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором РФ Еленой Дягилевой. Глава региона поблагодарил сенатора за активную поддержку интересов Мурманской области на федеральных площадках.

«Основная задача, которая перед нами стоит, это всё, что касается финансового обеспечения субъекта. Федеральный бюджет принят, региональный – на рассмотрении, время непростое, и в этих условиях мы справедливо рассчитываем на поддержку федерального центра. Вы нас поддерживаете, в том числе с учётом профессиональной квалификации, работа ведётся и на обсуждениях в Совете Федерации, с федеральными ведомствами. Спасибо за вовлеченность и активную позицию. Недавно на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы также поднимали эту тему. Президент дал соответствующие поручения Минфину России. Прошу Вас, находясь в Москве, продолжить работу в рамках исполнения этого поручения», – подчеркнул губернатор.

Представитель Мурманской области в Совете Федерации акцентировала внимание на важности мониторинга делового климата в регионе.

«Как чётко отметила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко, для балансировки финансовой системы приходится вносить в неё изменения. Все решения продуманы, каждое детально обсуждалось сенатом, но изменения налогового законодательства, безусловно, могут спровоцировать риск увеличения теневого сектора и, соответственно, снижения объёмов налоговых поступлений. Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья и поддержать предпринимательское сообщество», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор подробно рассказала о взаимодействии с профильными ведомствами по ключевым направлениям. В их числе – обсуждение предложений, которые глава Мурманской области высказал на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», а также возможности предоставить регионам право самостоятельно принимать решение о сохранении льгот для объектов малого и среднего бизнеса, которые работают на территории. Это крайне важно для Арктической зоны РФ, в частности для Мурманской области, в которой создана комплексная система поддержки бизнес-инициатив и действует два преференциальных режима.

«На встрече с предпринимателями, в ходе посещения компаний обсудили меры, которые действуют по федеральным программам и губернаторскому плану «На Севере – Жить!», и стратегию ведения бизнеса с учётом принятых непростых решений. Задача сенаторов, прежде всего, быть уверенным в стабильности регионального бюджета, выполнении всех взятых социальных обязательств. Но не менее важно – продолжить развитие территорий, а это невозможно без участия предпринимательского сообщества. Уверена, ваша инициативность и готовность федерального центра вести конструктивный диалог помогут сохранить позитивную динамику», – подытожила сенатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558204/#&gid=1&pid=1