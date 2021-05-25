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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.21 10:00

Важно не только получать информацию о количестве сообщений о проблемах, но и понимать, как исправляются эти недостатки – Андре Чибис

В соцсетях северяне продолжают сообщать о необходимости ремонта дорог во дворах. На прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 898 обращений, отправленных северянами в социальных сетях и через портал «Наш Север». Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказала министр цифрового развития Зинаида Разживина.

Возглавляет рейтинг блок вопросов по теме «Благоустройство» (18%), на втором месте – блок «ЖКХ» (17%), на третьей позиции по количеству сообщений – тема «Дороги» (10%), на четвертой – блок «Мусор/свалки/ТКО» (6%).

В разделе «Благоустройство» чаще всего жители сообщали о необходимости отремонтировать двор, убрать территории, благоустроить общественные пространства.

Также северяне продолжают сигнализировать о необходимости ремонта асфальтового покрытия во дворах. Больше всего сообщений по этой проблеме поступило из Мурманска.

Жалобы на неубранный мусор на улицах поступили в основном из Мурманска (улицы Шевченко, Шабалина, проспект Кирова) и Кировска (улицы 50 лет Октября, Ленина, Советской Конституции).

В блоке «ЖКХ» мурманчане жаловались на некорректную работу Единого расчетного центра, отсутствие возможности передать показания счетчиков в «Мурманскводоканал», некорректные расчеты платы за услуги водоснабжения. С приходом теплой погоды в начале прошлой недели северяне сообщали о духоте в квартирах и просили отрегулировать подачу тепла.

Блок «Дороги» представлен проблемами ремонта муниципальных дорог, а также обустройства и ремонта тротуаров.

Мурманчане продолжают сигнализировать о необходимости проведения поддерживающего ремонта дорог на улицах Аскольдовцев и Книповича, а также в Казарменном переулке в районе спортивной школы олимпийского резерва.

В блоке «Мусор/свалки/ТКО» вопросы касались переполненных мусорных контейнеров. Лидеры по числу поступивших сообщений – Мурманск, Кировск и Мончегорск.

Кроме того, специалисты Центра управления регионом продолжают проводить выездной контроль решения проблем, о которых сообщали жители области. Очередная проверка состоится на этой неделе. Результаты будут представлены на следующем оперативном совещании.

«Важно не только получать информацию о количестве сообщений о проблемах, но и понимать, как исправляются эти недостатки. Принципиально важно не просто видеть проблему, а решать ее. С учётом этого прошу коллег обратить внимание на комментарии, которые приходят в соцсетях, в том числе под трансляцией оперативного совещания», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, глава региона поручил расширить перечень оборудования для оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения в Ловозере и проконтролировать состояние дорог, ведущих в дачные посёлки в Кольском районе с учётом прохождения паводка.

 

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