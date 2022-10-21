Важно помнить свою историю и транслировать молодёжи ценности и патриотический дух русского народа: Андрей Чибис приветствовал участников юбилейных Феодоритовских чтений

В Мурманске проходит всероссийская научно-просветительская историко-краеведческая конференция – XV Феодоритовские чтения. Тема чтений в этом году – «Север в истории и культуре России. Духовное наследие и традиции». Приветствуя участников, глава региона Андрей Чибис поблагодарил Мурманскую и Мончегорскую епархию и лично митрополита Митрофана за большую работу по организации и проведению мероприятия.

«Очень правильная тема выбрана в этом году. Народ, который не знает своей истории – не имеет будущего. Так сказал Ломоносов, и это великая истина. Сегодня Россия снова встаёт на защиту справедливости, наших ценностей. Мурманская область вносит не только значительный вклад в экономическое развитие, но и в безопасность страны. Воины-североморцы с честью и доблестью выполняют задачи в рамках специальной военной операции. По оценкам военного командования, дух бойцов удивляет боевых командиров, многие из которых прошли горячие точки. Желаю всем содержательного и полезного мероприятия. Важно помнить свою историю и транслировать молодому поколению ценности и патриотический дух, которым всегда отличался русский народ. Спасибо митрополии за замечательное мероприятие. Спасибо митрополиту Митрофану, который помимо служения Богу много времени посвящает истории нашего мощного, активно развивающегося Кольского края. Края, который хранит важные традиции страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в конференции выступят с докладами более 60 исследователей, учёных, докторов и кандидатов наук – их работы будут посвящены освоению Севера, археологическим и этнографическим исследованиям, культуре и искусству, а также теме Севера в церковной истории.

«Не так сложно провести какое-то мероприятие, сложно создать традицию. Но у нас это получилось. Это достояние нашего края, духовное и научное сокровище: по отзывам участников, таких масштабных конференций по истории Кольского Севера нет не только на Северо-Западе, но и в стране. Мы смело смотрим в будущее и видим интерес к чтениям от молодёжи, северян, именитых учёных. Историю Севера можно изучать бесконечно. Сегодня я буду говорить об удивительном сокровище народных преданий. Мы все больше уповаем на академическую науку и рациональный подход, но забываем, что многое сохранено в памяти народа. Нельзя равнодушно проходить мимо того, что рассказывают люди, жители поморья, издревле переданное им дедушками и бабушками. Важно из разных источников черпать знания, удивительную информацию о нашем прекрасном крае», – отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Фото: https://gov-murman.ru