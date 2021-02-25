«Важно выстраивать диалог с общественностью»: министр культуры Мурманской области рассказала о работе по сохранению культурного наследия в регионе

Сохранение культурного наследия – одно из приоритетных направлений работы министерства культуры Мурманской области. Выявление и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия – кропотливая, трудоёмкая и длительная процедура, которая включает научные исследования, экспертизы, взаимодействие с профильными организациями для обоснования историко-культурной ценности.

К настоящему моменту в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включено 156 объектов из Мурманской области, 15 из них выявлены в 2020 году. В 2021 году в планах ведомства внесение в реестр еще 15 объектов культурного наследия регионального значения, по трем из них забота успешно завершена.

Глава регионального Минкульта отметила, что ведомство готово к совместной конструктивной работе с общественностью и открыто для обсуждения актуальных вопросов.

«Необходимо выстраивать активный диалог с общественными организациями, активистами, основываясь на законодательстве РФ в этой сфере и на фактах историко-культурных исследований. Площадкой для диалога должен стать Общественный совет по вопросам сохранения объектов культурного наследия, сформированный при министерстве культуры Мурманской области. В ближайшее время мы актуализируем состав совета, это позволит вдохнуть в него новую жизнь», – подчеркнула министр культуры Ольга Обухова.