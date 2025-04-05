Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам

Мурманскую областную Думу на заседании постоянного комитета ПАСЗР в Пскове представляли депутаты Ирина Просоленко и Михаил Павлов.

Парламентарии Северо-Запада обсудили вопросы, связанные с внесением изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также рассмотрели ряд обращений к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

С информацией по вопросу о необходимости расширения границ местности, на территории которой могут предоставляться жилые помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, на заседании выступил Михаил Павлов.

- Инициатором этого обращения является Мурманская областная Дума, - отметил депутат. - В соответствии с действующим законодательством для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, предусматривается только один способ переселения - предоставление равнозначного жилого помещения по договору социального найма в этом же населённом пункте. Это вызвало большие сложности при расселении из аварийного жилья граждан, проживающих в так называемых «неперспективных» населённых пунктах с численностью населения менее 200 человек, где отсутствует возможный для предоставления благоустроенный жилищный фонд, а строительство нового жилья нецелесообразно.

Так, в населённом пункте Риколатва Ковдорского муниципального округа наниматели 6 муниципальных жилых помещений категорически отказываются переезжать в административный центр округа. Суды в исках о выселении граждан из непригодных для проживания жилых помещений в жилые помещения, которые находятся в границах муниципального округа, но расположены за пределами этого населённого пункта, отказали. Таким образом, получается тупиковая ситуация: с одной стороны - переселять людей из аварийного жилья необходимо, с другой стороны – в том посёлке или селе, где они живут, переселять их некуда.

В связи с этим мы предложили внести изменения в федеральное законодательство и предусмотреть возможность расширения границ местности, на территории которой могут предоставляться жилые помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, находящегося в «неперспективных» населённых пунктах: с «населённого пункта» до «муниципального района, муниципального округа, городского округа».

Инициатива парламентариев из Мурманской области была единогласно поддержана комитетом ПАСЗР. Соответствующее обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину будет рассмотрено на очередном заседании конференции Парламентской Ассоциации.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/da8/33qqsbxawrsxt3n6kqkgylcgpw47bn1r.jpg