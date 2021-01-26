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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.21 16:45

Важные для североморцев объекты необходимо сдать в срок

26 января глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, начальник Управления образования Юлия Гладских и депутаты представительного органа власти флотской столицы Андрей Орлов, Светлана Евтушенко, Галина Пузикова, Елена Завадская, Сергей Сипягин  проконтролировали ход работ на строительстве на Восточной улице нового детского сада на 220 мест и новой школы на 1200 мест .

Строительство детского сада ведёт компания ЗАО «МНК-Групп». Срок сдачи объекта в эксплуатацию - конец декабря 2021 года. Уже возведён первый этаж, уложены перекрытия, ведётся остекление окон. Все материалы, необходимые для строительства завезены, риска отставания от графика работ нет. При формировании строительной площадки пришлось снести остовы семи одноэтажных каменных домов.  

К сожалению, не так благополучно обстоят дела на строительстве школы. Здесь ощущается острая нехватка строителей. Всего заняты на объекте 105 человек, при необходимости, как минимум в три раза больше на завершении строительных работ, срок которых установлен губернатором Мурманской области Андреем Чибисом конец марта.

Понятно, что на сроках выполнения работ сказались и необходимость выполнения большого объёма буровзрывных работ, и пандемия, и обрушение железнодорожного моста через реку Кола, что нарушило сроки и ритмичность поставок строительных материалов. Предстоит выполнить большой объём работ, чтобы сдать школу заказчику к 30 июня. В любом случае, 1 сентября новая школа распахнёт свои двери учащимся.  

Евгений Алексеев подчеркнул, что строительство такого значимого для Североморска объекта, как новая школа, постоянно находится под контролем депутатского корпуса.

 

  

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