Важные объекты областного центра посетил глава администрации города Мурманска

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в рамках рабочего объезда посетил несколько объектов во всех округах областного центра.

Первым объектом стала строительная площадка на улице Советской, на которой появится новая школа. В этом микрорайоне образовательное учреждение востребовано. Неподалеку расположены дома, в которые были переселены горожане из ветхого и аварийного жилья. На месте будущей школы уже проведены демонтажные и другие подготовительные работы.

– Расположенный рядом ветхий дом на улице Фрунзе, 12 тоже должен быть снесён. Будет проработан вопрос ремонта фасадов близлежащих зданий, – прокомментировал Юрий Сердечкин. – Завершить строительство школы планируется в 2024 году.

Также глава администрации Мурманска проверил ход работ по возведению нового жилого дома на улице Бредова. Подрядчик уже приступил к работе, подготавливается строительная площадка.

– Здесь расположены несколько домов, признанных аварийными и подлежащих расселению. Впоследствии эту территории можно рассматривать для жилой застройки. К этому вопросу важно подходить комплексно, продумывать всё: от благоустройства до транспортной инфраструктуры, – отметил глава администрации Мурманска.

Не остался без внимания и объект в Октябрьском округе. Двор на улице Старостина был обновлён в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Здесь отремонтировали проезжую часть, тротуары, лестницу, подпорную стену, смонтировали освещение и установили новую площадку. Однако с объёмом работ подрядчик справился не полностью, его ждёт штраф. Юрий Сердечкин подчеркнул, что все замечания должны быть устранены с учётом пожеланий горожан.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24138&page=1