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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.22 09:00

Вчера состоялось торжественное открытие VII Арктического фестиваля «Териберка»

Гостей и участников с главной сцены фестиваля приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Всех поздравляю с открытием уникального, яркого северного фестиваля в Териберке. Давайте вместе развернём мир на север!» — обратился к участникам и гостям фестиваля Андрей Чибис.

Кольское Заполярье давно стало точкой притяжения путешественников из самых разных уголков Земли. А фестиваль «Териберка» — визитной карточкой региона.

«Друзья! Путешествовать надо с удовольствием! Не видеть горизонтов и смотреть только вперёд. Здесь царит невероятная атмосфера. Уверен, что даже непогода не помешает насладиться фестивалем», — сказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев.

Концертную программу открыла символичная музыкальная композиция «За горизонтом». Её исполнила директор Центра развития региональной экономики и городской среды Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

В течение двух дней на главной сцене арктического фестиваля выступят 13 музыкальных исполнителей и коллективов. Гости услышат фолк-панк, шаманский хип-хоп, мелодичный женский рок, диско-панк, этно-рок.

Среди выступающих одни из самых популярных представителей музыкальной индустрии.

Гостей ждут создатели взрывных концертов-перформансов «The Hatters», а также выступление и сценическое представление от певицы Линды.

Ещё один хедлайнер — женская рок-группа «Вельвет», которая помимо лиричного репертуара исполнит знаменитый хит — «Капитан Арктика», а исполнительница Екатерина Бардыш под псевдонимом Drummatix зарядит слушателей энергичным хип-хопом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году Арктический фестиваль «Териберка» состоится в седьмой раз. В 2021 году участие приняли свыше 5 000 участников из 27 регионов России. В прошлом году фестиваль стал лауреатом премии Русского географического общества в номинации «Лучший туристический проект», а также победил в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали».

Организаторами мероприятия выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по туризму Мурманской области. Операторами фестиваля являются Фонд Росконгресс и АНО «Мурманконгресс».

 

 Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295531%2Fwall-4185250_156996

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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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