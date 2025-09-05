Вдохновение Севером: на международной выставке «Русский дом» представят уникальную интерьерную капсулу

С 11 по 13 сентября в Москве пройдёт международная интерьерная выставка «Русский дом». На одном из стендов будет представлена уникальная интерьерная капсула, посвящённая культурному наследию и природной эстетике Кольского Заполярья.

Специальный проект подготовила дизайн-студия под руководством уроженки Мурманска Марии Засухиной.

В основе концепции капсулы — природная красота Севера. Дизайн строится на сочетании контрастов, для отделки использована декоративная штукатурка с разнообразными текстурами. Уникальность интерьеру придаёт северный орнамент. В качестве ключевого мотива выбран геометрический узор-символ: в монохромной гамме он нанесён на стекло, а также выступает ярким акцентом на стене. Потолок имитирует северное сияние. Тёплый свет и мягкие ткани символизируют радушие и гостеприимство северян, способность создавать уют даже в самых суровых условиях.

«Проект нашей землячки Марии Засухиной — это яркий пример того, как талантливые люди, даже уехав из региона, продолжают быть его культурными амбассадорами. Такой диалог укрепляет связь между регионом и его представителями, где бы они ни находились, и наглядно демонстрирует, как природа и культурный код русской Арктики становятся мощным ресурсом для творчества в самых разных воплощениях», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

По информации организаторов, уже на этапе подготовки проект вызвал живой интерес профессионального сообщества как успешный пример интеграции региональной идентичности в современный интерьер.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, выставка пройдёт по адресу: Москва, шоссе Энтузиастов, 5, стр. 2 (МТС Live Холл).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552849/#&gid=1&pid=1