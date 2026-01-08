«Вдохновленные морской стихией» - новый выставочный проект

В начале 2026 года Мурманский областной художественный музей представит новый выставочный проект «Вдохновленные морской стихией» - образ моря в живописи русских и западноевропейских художников XIX – ХХ веков. Из собрания музея и частной коллекции. (0+)

Экспозиция объединит живописные произведения западноевропейских художников из частной коллекции (Соренсен Карл Фредерик (Дания), Викерт Георг Йозеф (Германия), Мозен Шарль-Луи (Франция)) и полотна отечественных мастеров из фондового собрания музея (Костанди Харлампий Дмитриевич, Рычков Алексей Викторович, Байков Леонид Петрович).

Выставка будет работать с 16 января в главном здании Мурманского областного художественного музея на улице. Коминтерна, 13.

