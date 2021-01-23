Вдохновленные портом: Анна Крисанова и «Вечерний порт»

В нашей привычной, повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с фактами, явлениями и образами, рождение которых было бы невозможно без мурманского порта. Он всегда был и остается одним из главных символов Мурманска, местом притяжения и источником вдохновения. Так мы и решили назвать цикл публикаций - «Вдохновленные портом». Первой нашей героиней стала член Мурманского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», преподаватель Детской художественной школы Анна Крисанова и ее работа «Вечерний порт».

С детских лет Анну увлекали образы, которые рождались из-под кисти художников. Поэтому она охотно училась в детской художественной школе Мурманска по специальности «станковая живопись», а сейчас уже сама преподает там. Как художник она дебютировала в 2007 году. Будучи коренной мурманчанкой, Анна всегда любила передавать на холсте мурманские городские пейзажи. Образы Мурманска стали неотъемлемой частью ее художественного мира: любимые улицы, укромные дворы и районы, в которых есть свое очарование и эстетика. А ещё – железная дорога и, конечно же, мурманский порт.

«Думаю, каждый мурманский художник в своём творчестве обращался к теме порта. История Мурманска, его возникновение и развитие настолько тесно связаны с ним, что представить образ города вне портовой темы просто невозможно. С ним связано прошлое, настоящее и, несомненно, будущее Мурманска», - говорит Анна Крисанова.

Анна рассказывает, что темы порта, залива предоставляют художнику огромный выбор сюжетов, разнообразие композиционных решений и выразительных средств. Это создает интересные зрительные эффекты, ритмы, которые отражают характер Мурманска.

«Например, в образах, силуэтах портовых кранов есть своя особая эстетика. Я очень люблю наблюдать за их работой. В движении они становятся одушевленными существами. Не случайно дети, в том числе, мои ученики, часто сравнивают их с животными, с жирафами, например. В общем, тема вдохновляющая и разнообразная», - рассказывает Анна.

Она вспоминает, что, когда возник вопрос о создании живописной работе о Мурманске, первое, о чем она подумала, что на ней обязательно должен быть изображен порт. Сразу родился образ, в котором сочетались яркая подсветка кранов Мурманского морского торгового порта, огни вечернего города, отраженные в Кольском заливе.

«Источником вдохновения послужила мои наблюдения и серия фотографий мурманского фотографа Олега Филонока, в которой запечатлены виды города и порта с борта теплохода «Клавдия Еланская». Так появилась работа «Вечерний порт». Она выполнена акрилом на холсте. Процесс создания - от замысла до воплощения - занял около месяца. На ней изображен осенний город. Сейчас думаю о картине с изображением города и порта зимой, в Полярную ночь. Незамерзающий залив богат отражениями в любое время года», - улыбается Анна.

Свою любовь к Мурманску и мурманским образам Анна передает детям. Выводит их на пленэр в свои любимые места: в тихие дворы, на городские улицы и морской вокзал. Она говорит, что художник, прежде всего, должен быть наблюдательным, уметь видеть красоту, образы, ритмы и сочетания цветов и любить то, что он пишет. Этому, в первую очередь, она и учит юных художников.

Анна Крисанова принимала участие в смотре-конкурсе работ преподавателей Мурманской области. В последующие годы была участником и лауреатом городских, региональных конкурсов и выставок: «Точка Росы», «Заполярье», «Молодость России» и других. В 2010 году состоялась ее первая персональная выставка в городском выставочном зале города Мурманска. На ней были представлены живописные и графические работы в разных жанрах и техниках. К 100-летию Мурманска прошла серия выставок под названием «Дни города» - подборка графических и живописных работ, объединенных одной темой. Кроме Мурманска выставки прошли в Североморске и Полярном. В 2017 году в Мончегорске состоялась выставка «Северный город», посвященная 85-летию основания Мурманской области.