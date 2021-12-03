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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 12:45

Вдохновленные портом: фотограф Юрий Шумилкин

«Праздничный Мурманск» - так называлась выставка известного мурманского фотографа, ветерана Мурманского морского торгового порта Юрия Геннадьевича Шумилкина. Она экспонировалась в творческой галерее Мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих. Выставка стала подарком известного мурманского фотографа к 105-му дню рождения Мурманска – городу, с которым Юрия Геннадьевича связывают крепкие нити судьбы и творчества.

«Я приехал в Мурманск в 1956 году. И на моих глазах он преображался. Мне хотелось запечатлеть этот процесс и, конечно, мурманчан - и в работе, и в праздниках. И мой родной Мурманский морской торговый порт всегда был важной частью этой жизни», - сказал Юрий Геннадьевич.

Придя в порт в 1960 году, Юрий Геннадьевич отдал ставшему родным предприятию 40 лет. Здесь он состоялся как профессиональный фотограф, стал мастером своего дела, завоевавшим признание в Мурманске и области. Он всегда находился в гуще событий жизни порта и города, пропускал их через свое сердце и объектив фотоаппарата.

«Выставка очень тёплая, светлая, позитивная. Мы вглядываемся в лица людей, которых запечатлевал Юрий Геннадьевич, и их чувства передаются нам», - сказала главный библиотекарь Елена Пакова.

В 2019 году Юрий Геннадьевич отметил свое 85-летие и продолжает активно работать со своими архивами. Мурманчане неоднократно могли видеть его выставки, посвященные знаковым событиям в жизни Мурманска, и людям, которые здесь бывали. В их числе - Фидель Кастро, Иван Папанин, Евгений Халдей. В его планах – еще несколько новых выставок, которые обязательно найдут своего зрителя. Одна из них - в информационном интеллект-центре - филиале № 9 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. Выставка называется «Легенды фотографии», и она будет работать до конца декабря. Информационный интеллект-центр – филиал №9 находится по адресу: г.Мурманск,  ул. Карла Маркса, 29. Время  работы: вторник – пятница – с 9.00 до 22.00, суббота – воскресенье – с 12.00 до 22.00. Выходной день - понедельник. При посещении не забывайте о средствах индивидуальной защиты.

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