Вдохновленные портом: в областном центре появился мурал «Мурманск - город-порт»

При поддержке Фонда «СУЭК-Регионам», АНО «Новые технологии развития» и АО «ММТП» на торце жилого дома на проспекте Кирова, 31 в Мурманске появился новый мурал. Автор эскиза председатель регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Мария Михайленко изобразила традиционный для столицы Кольского Заполярья пейзаж – транспортные суда в порту на фоне города. В команду проекта также вошли художник-график, член «Союза художников России» Юрий Шачнев и стрит-арт художник, кузнец Иван Епихов.

Мария - художник-график. Прежде всего, работает в студии, а также с различными техниками печатной графики: линогравюрой, гравюрой на картоне, сухой иглой. Несколько лет назад Мария начала работать с монументальными росписями, муралами в городском пространстве. Как говорит Мария, ее работы всегда связаны с локальным контекстом, с явными и не очень символами Мурманска и севера.

«Я начала заниматься монументальной росписью несколько лет назад, но только в этом году попробовала свои силы в такой крупной форме, как мурал на фасаде пятиэтажного дома. Оформление жилого дома на проспекте Кирова стало уже третьей моей работой в 2021 году. Тема, с которой я работаю и в этом, и в прочих проектах, - это Мурманск, его лицо и специфика, символы города, его детали, тона и ритмы и, конечно, север в целом», - говорит Мария Михайленко.

Мария подчеркивает, что Мурманск — самый крупный в мире город за полярным кругом, сформированный вокруг незамерзающего северного морского порта. Два фактора - полярная ночь и порт - являются наиболее яркими особенностями города. Незамерзающий порт является одним из узнаваемых символов города, определяющим его особый суровый характер, а мурал на фасаде жилого дома вносит разнообразие и цвет в городскую среду и укрепляет восприятие города-порта.

«Мурал был выполнен достаточно быстро - потребовалось три полных рабочих дня по 10-12 часов. Работы велись с автовышки. Хотелось закончить её как можно быстрее, потому что пришлось сдвинуть часть машин на парковке у дома, и, хотя жители с пониманием отнеслись к этому, не хотелось доставлять им дополнительные неудобства. Стена была прогрунтована в два слоя. Для росписи использовали специальные краски «Mnt94» и «Arton». На мурал ушло чуть более 80 баллонов», - говорит Мария Михайленко.

По оценке творческой группы, торец дома на по адресу Кирова, 31 был выбран не случайно. Со стороны проспекта рядом находится другая визуальная доминанта — мозаика «Перекуём мечи на орала», а вот со стороны улицы Зелёной на него открывается прекрасный вид - фасад просматривается с большого расстояния, виден и для пешеходов, и для автомобилистов.

«Мы очень надеялись, что проект сможет победить в конкурсе, который проводил Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ», хотя конкуренцию ему составляли амбициозные проекты. Очень приятно, что жюри конкурса посчитало эстетическое развитие города не менее важным, чем другие проекты. Спасибо большое фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АО «ММТП» за возможность реализовать наши идеи и предложения. Для меня как художника такие городские проекты всегда очень ценны, так как это позволяет показать родной город через призму творчества. От фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» со мной связывалась целая команда специалистов разного профиля - спасибо большое за конструктивное взаимодействие!», - отметила Мария Михайленко.

Напомним, межрегиональный конкурс этого года «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества», направленного на поддержку общественных инициатив в регионах, в которых расположены предприятия «СУЭК», и вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий, был посвящён 20-летию «СУЭК» Андрея Мельниченко. В конкурсе, проводимом с 2011 года, традиционно приняли участие некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы из районов, городов и посёлков присутствия предприятий «СУЭК» в Республиках Бурятия и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском, краях, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областях. Всего в 2021 году на конкурс поступило 176 заявок. Для участия в межрегиональном этапе конкурса было отобрано 74 проекта. По итогам конкурса фондом были поддержаны 36 проектов, в том числе – пять мурманских, в том числе, проект «Мурал «Мурманск - город – порт». Также создание муралов в областном центре идёт в рамках плана мероприятий по благоустройству «Наш Мурманск», который входит в народную стратегию «На Севере – жить. 2030», сформированную по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.