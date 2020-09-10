Вдохнуть новую жизнь в Больничный городок

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова провела рабочее совещание по проекту развития района с неофициальным названием «Больничный городок» в Мурманске.

В целях развития жилищного строительства в Мурманске региональным министерством градостроительства и благоустройства в 2020 году заключён государственный контракт на разработку проекта планировки и проекта межевания территории Больничного района. Исполнитель – агентство по развитию территорий «Геоника» из Омска.

В настоящее время на территории Больничного района расположены 98 домов, подлежащих расселению, из них 76 признаны аварийными и подлежащими сносу, 22 дома являются домами пониженной капитальности.

Специалистам подрядной организации и регионального Минграда предстоит решить сложную задачу: распланировать размещение в микрорайоне многоквартирных домов общей жилой площадью порядка 200 тысяч квадратных метров, парковок, а также различных объектов социальной инфраструктуры.

«Наша принципиальная задача – вдохнуть новую жизнь в этот микрорайон. Чтобы у мурманчан и гостей столицы Кольского Заполярья он больше не ассоциировался с чем-то негативным. Больничный район должен стать удобным для жизни городским пространством, где одинаково комфортно будет людям разного возраста», – отметила заместитель губернатора Оксана Астахова.

Участие в совещании приняли специалисты Министерства градостроительства и благоустройства и министерства строительства Мурманской области. Детально обсуждались два принципиальных варианта планировки Больничного района, выполненных разработчиками проекта. Выбран один из них, который в последующем будет доработан и утверждён для реализации.