Вдоль Севморпути построят мультимодальные логистические центры

Первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков в рамках Форума будущих технологий, который проходил в Москве на этой неделе, сообщил, что вдоль Северного морского пути идёт строительство мультимодальных логистических центров, а Министерство транспорта РФ занимается развитием инфраструктуры на этом участке.

«Мы занимаемся развитием инфраструктуры. Например, по рекам, которые идут в направлении Северного морского пути, есть на различных этапах и строительство мультимодальных логистических центров. Мультимодальный — это возможность доехать автомобилем, рекой, самолётом, железной дорогой. Это возможность осуществить пересадку, — сказал он.

Как сообщает paluba.media, Константин Пашков отметил, что упор в развитии транспорта делается на клиентский путь. «От двери до двери не на словах, а действительно подтвердить эту возможность, что любой товар может попасть в ту точку, которая сегодня нужна нашему грузоотправителю или пассажиру», — сказал он.

Минтранс России в настоящее время отмечает профицит мощности морских портов, которые находятся на Северном морском пути. «У нас сегодня в два раза больше возможностей туда, так сказать, груз привезти и использовать его как для экспортных задач, так и для решения собственных народно-хозяйственных проблем», — уточнил Константин Пашков.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».

