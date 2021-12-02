Банк России в III квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тысячи телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также за этот период по итогам работы регулятора был ограничен доступ к 1,9 тысячи интернет-ресурсов, с помощью которых мошенники осуществляли противоправную деятельность. Подавляющее большинство из них (более 1,5 тысячи) — сайты нелегальных финансовых организаций или интернет-ресурсы, которые маскируются под сайты действующих финансовых организаций.

Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования 1929 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.

Также Банк России направил информацию о 973 доменах сети Интернет в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».