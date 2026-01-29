Вдвое больше пенсионеров трудоустроились в 2025 году в Мурманской области

Всего при поддержке службы занятости в Заполярье, в том числе в рамках проекта «Северное долголетие», в 2025 году трудоустроились 720 северян старшего возраста.

Заметно выросла активность пенсионеров: трудоустроились 338 человек, что на 185 больше показателя 2024 года. Кроме того, на 3% увеличилось число трудоустроенных граждан предпенсионного возраста — до 382 человек.

Большое значение в трудоустройстве граждан старшего возраста имеет губернаторский проект «Северное долголетие» в Мурманской области. Одно из его ключевых направлений — помощь в трудоустройстве, которая реализуется через проект «Работа рядом». Благодаря этому проекту работу нашли 141 пенсионер и 31 гражданин предпенсионного возраста.

Кроме этого, Кадровый центр «Работа России» Мурманской области поддерживает предпринимательскую инициативу. В 2025 году два гражданина предпенсионного возраста получили единовременную финансовую помощь в размере 120 тысяч рублей на открытие своего дела. Они зарегистрировались как самозанятые в сферах дизайна и пошива текстиля.

«Всего к нам за год за содействием в трудоустройстве обратились 1962 гражданина предпенсионного и пенсионного возраста. Заметен рост среди пенсионеров: количество обращений от них превысило 1060, что в два раза больше, чем в 2024 году, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, сложившаяся динамика подтверждает две важные тенденции: растущее доверие граждан к службе занятости и высокую мотивацию северян старшего поколения сохранять профессиональную активность. Их опыт объективно востребован работодателями региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561318/#&gid=1&pid=1