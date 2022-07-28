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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 09:30

ВЭБ.РФ: Кировск вошёл в топ-10 моногородов, которые показали высокий уровень социально-экономического развития по итогам 2021 года

Госкорпорация ВЭБ.РФ 27 июля проинформировала об итогах рейтинга моногородов за 2021 год. В топ-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. Мероприятие состоялось на площадке информационного агентства ТАСС.

«ВЭБ.РФ гордится каждым городом-победителем. Они проделали большой путь, сделали все возможное, чтобы шагнуть на новую ступень развития. В этом заслуга городских и региональных управленческих команд, группы институтов развития. Вместе мы поддержали более 60 инвестпроектов, ввели в эксплуатацию порядка 100 инфраструктурных объектов, смогли привлечь более 180 млрд рублей инвестиций в экономику моногородов, создать свыше 28 тыс. новых рабочих мест. Результат налицо», - сказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в топ-10 лучших моногородов в 2021 году вошел Кировск Мурманской области, а также Набережные Челны и Менделеевск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Тулун Иркутской области, Благовещенск Республики Башкортостан и Невинномысск Ставропольского края.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова подчеркнула, что поддержка такой корпорации как ВЭБ.РФ крайне важна регионам Крайнего Севера.

«В развитии Кировска мы сделали ставку на туризм, и строительство высокогорного ресторана на горнолыжном склоне, на инфраструктуру которого мы получили в рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ 70 млн рублей, помогли запустить перестройку всей туристической отрасли города. Происходит развитие аэропорта «Хибины», сейчас перед нами стоит задача реконструировать дорогу, ведущую в город. Беспрецедентные налоговые льготы для Арктических регионов позволяют всем задуманным проектам реализовываться быстрее», - подчеркнула Ольга Кузнецова.

«Успех развития Кировска определяется несколькими составляющими. Прежде всего это согласованная с населением программа развития города до 2030 года, которая является составной частью стратегии «На Севере – жить», главным идеологом которой является губернатор Андрей Чибис.  Благодаря профессионализму команды ВЭБ.РФ, выстроенным коммуникациям, эффективной программе обучения вам удалось создать профессиональную команду единомышленников, которая находит ключи к решению многих сложных проблем», - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Рейтинг моногородов проводится с 2016 года и рассчитывается исходя из 17 показателей, сгруппированных по 4 блокам: статистические показатели, опросные показатели населения и бизнеса и показатели оценки взаимодействия города с институтами развития.

 

 

Фото: Novoderezhkin ANTON/TASS

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